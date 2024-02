I MEGARA VINCONO LA 3^ EDIZIONE DI UNA VOCE PER SAN MARINO A MALMÖ COME RAPPRESENTANTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E VOLANO AL PROSSIMO

EUROVISION SONG CONTEST

Foto di Valentina Sabino

I Megara con il brano “11:11” vincono la 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

La serata, trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm), ha decretato i Megara come vincitori che rappresenteranno la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

Secondo classificato: Loredana Bertè

Terzo classificato: La Rua

Premio “MIGLIOR LOOK” assegnato dal San Marino Outlet Experience: JALISSE

Premio “OGAE ITALY” assegnato dal fan club eurovisivo italiano: LOREDANA BERTÈ

Premio “Felbal” per il brano più radiofonico assegnato da Radio San Marino: LA RUA

Premio della critica assegnato dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale: LOREDANA BERTÈ

Premio “Ludovico Di Meo” assegnato da San Marino RTV al miglior artista emergente: I MEGARA

Grazie alla firma di un accordo di sinergia pubblico-privato tra San Marino RTV, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e Media Evolution srl, riparte il contest-festival che porterà il vincitore all’Eurovision Song Contest dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia, in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

Regolamento ufficiale del Festival.

