Mario Cucinella, Founder & Creative Director di MCA – Mario Cucinella Architects, è intervenuto davanti ad oltre 2000 studenti provenienti da tutto il mondo, alla seconda edizione di “The Arts for Global Citizenship”, ospitata presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L’evento è stato organizzato da United Network Europa, la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di istruzione superiore per i giovani.

L’intervento di Mario Cucinella ha fornito elementi di riflessione sul ruolo di architettura sostenibile, arte e cultura: strumenti essenziali a servizio di un futuro migliore.