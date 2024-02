“La lotta al crack e alle dipendenze patologiche non può permettersi tempi lunghi. È in gioco la vita di tanti ragazzi, la politica deve fare la sua parte e deve farla presto”

Lo afferma la deputa del M5S all’Ars Roberta Schillaci, tra i firmatari del ddl contro le dipendenze patologiche, che ha richiesto la convocazione urgente di un’audizione in sesta commissione all’Ars per definire il testo del ddl e passare alla sua approvazione.

“Il testo del ddl – continua Schillaci – è stato redatto con il contributo di chi giornalmente vive questi bisogni e queste esigenze. È importante dare pronte risposte a loro e al territorio”.

.La deputata ha chiesto al presidente delle commissione Salute, Giuseppe Laccoto di audire l’assessore alla Famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano, la dirigente del dipartimento Famiglia Maria Letizia Di Liberti, il dirigente generale del DASOE, Salvatore Requirez, il direttore dei servizi per le dipendenze patologiche, Giampaolo Spinnato, la ricercatrice e docente universitaria Clelia Bartoli e il presidente dell’associazione “La casa di Giulio”, Francesco Zavatteri.

