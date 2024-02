Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio con doppio turno al Real Teatro Santa Cecilia

Disponibili ancora abbonamenti e biglietti singoli

www.bluetickets.it #brassinjazz #realteatrosantacecilia #spasimo #brassgroup

Info biglietteria www.bluetickets.it

“È la prima volta che suono con l’Orchestra Jazz Siciliana, ma la loro reputazione li precede e non vedo l’ora di potermi esibire con questi favolosi musicisti e di aggiungere il mio nome alla prestigiosa lista dei solisti che sono stati ospiti della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group” con queste parole il famoso artista britannico, definito dalla BBC come il nuovo, autentico cantante jazz, Anthony Strong parla del suo spettacolo, in esclusiva nazionale, con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina che questo fine settimana colorerà di note in jazz il Real Teatro Santa Cecilia nell’ambito della rassegna Brass in Jazz. Appuntamento venerdì 23, sabato 24 febbraio alle ore 19.00 e 21.30 e domenica 25 febbraio alle ore 17.00 e 19.30.

Strong continua parlando del suo concerto a Palermo affermando “La mia musica è piuttosto dinamica, soprattutto per il jazz… ma quando si tratta di una big band come l’OJS ed inoltre dal vivo, sarà sicuramente una sensazione davvero speciale anche per il pubblico che sarà presente. L’impatto di tutti questi musicisti, il grande suono brassy: non c’è nient’altro di simile”.

Definito come la prossima superstar del jazz dall’Inghilterra, Anthony Strong ha segnato il suo arrivo sulla scena internazionale del jazz con il recente EP “Delovely”, che ha raggiunto il numero 1 della classifica jazz in UK, ed il video che lo accompagna Cheek of Cheek che é stato visto in tutto il mondo. Con il suo smoking su misura e il suo fascino sobrio, Strong sembra impersonare felicemente il ruolo di gentleman inglese. La sua vocalità e il suo stile al pianoforte si uniscono ad un’energia che ha intrattenuto un folto pubblico in tutti i suoi live in giro per il mondo. Anthony Strong è stato osannato come “uno dei più grandi nuovi talenti”, si è guadagnato la copertina del quotidiano Le Figaro e si è esibito con live su canali tv nazionali di diversi paesi europei. Il suo precedente album Stepping Out ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Jazz di iTunes USA ed è valso l’invito del colosso radiofonico NPR per uno speciale programma di Hollywood della durata di 60 minuti. Il nuovo album On A Clear Day ha un repertorio dichiaratamente ‘old school’, che va dagli standard del jazz ai classici, passando per il primo Stevie Wonder e per Motown, con brani dal mood positivo e fresco che hanno riempito i tour di Strong, grazie anche al coinvolgimento di oltre venti musicisti nelle registrazioni.

Il programma con l’Orchestra Jazz Siciliana prevede musiche che spaziano da George Gershwin con il brano They can’t take that away from me, da Irving Berlin con Cheek to cheek, per continuare con Stevie Wonder con il brano Higher ground e con Ocean dello stesso Strong.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.