Sicurezza sul Lavoro, Ternullo (FI): “Pronto un mio disegno di legge che introduce la Patente a punti sulla sicurezza. Servirà a tutelare imprese lavoratori”

Roma, 17/02/2024: “Sgomenta per l’ennesimo incidente sul lavoro, questa volta causato a Firenze per il crollo di un cantiere in un supermercato Esselunga. Tre gli operai morti, altrettanti estratti vivi e due i dispersi sotto le macerie. È una situazione insostenibile alla quale da mesi lavoro per proporre una riforma normativa. Ecco perché lunedì depositerò in Senato un disegno di legge per l’introduzione della Patente a Punti sulla Sicurezza. La norma mira a prevenire incidenti e malattie professionali nelle aziende ad alto rischio, introducendo uno strumento digitale, ispirato alle tecnologie dell’Industria 4.0 e dotato di algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale. Sarà gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà essere obbligatorio per le aziende classificate ad alto rischio o a rischio di incidente rilevante. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, prima firmataria del disegno di legge.

