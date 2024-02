Antonio DE Luca: M5S Ars: “Dopo la Corte Costituzionale arriva lo schiaffo delle Corte dei Conti. Piovono le batoste, ma per il governo è sempre tutto ok”

“Il governo Schifani continua a far finta di nulla, nonostante i continui disastri. Di certo sa incassare, viste le botte da orbi che sta prendendo dentro e fuori dall’aula”.

Lo afferma il capogrupppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, a commento della mancata parifica del rendiconto 2020 della Regione Siciliana.

“Falcone – dice Antonio De Luca – è rapidamente andato in soccorso del vecchio esecutivo, di cui lo stesso assessore faceva parte, che ha varato la spalmatura in 10 anni del disavanzo, bocciato prima dalla Consulta e ora finito nel mirino della Corte dei Conti. Anche questa pronuncia non ci sorprende per niente, avevamo detto in tutte le salse e in tutte le sedi che questa manovra oltre che incostituzionale era iniqua perché sarebbe ricaduta sulle future generazioni, ma il governo ha fatto orecchie da mercante, preferendo spalmare il disavanzo piuttosto che chiudere gli stipendifici delle tante inutili partecipate della Regione”.

“Per Falcone, Musumeci, Schifani e soci – conclude Antonio De Luca – è sempre tutto a posto: i conti sono in regola, le liste d’attesa sono sparite, l’emergenza rifiuti non esiste, l’agricoltura vive un buon momento e dentro la maggioranza è sempre San Valentino. Evidentemente siamo nel paese di Bengodi e non ce ne siamo accorti”.