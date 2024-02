Palermo, 10 febbraio 2024 – “Esprimo la mia piena solidarietà al funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Belmonte Mezzagno, nel palermitano, per la grave intimidazione subita. Il mio sostegno va a tutta l’amministrazione guidata dal Sindaco Maurizio Milone, che con grande sacrificio e dedizione sta portando avanti il cammino di Belmonte verso l’affermazione dei diritti e della legalità”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regione Siciliana, apprendendo la notizia del ritrovamento di un gatto impiccato sulla porta dello studio professionale del tecnico.

“Ancora oggi – aggiunge – c’è chi pensa di intimorire e isolare le persone che svolgono il proprio lavoro nel rispetto dei principi di trasparenza e la legalità, come purtroppo è avvenuto più volte in passato in Sicilia. Gli autori sappiano che questo vile gesto sortirà l’effetto contrario, come già affermato dal Sindaco stesso”.

“Confidiamo nell’operato della magistratura e nelle forze dell’ordine – conclude – affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile e nel sostegno della Regione tutta, a prescindere dalle appartenenze”.