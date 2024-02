L’ispettore di Falco si trova alle prese con un nuovo software per effettuare la registrazione delle intercettazioni. Ombra e Raffaeli sono impegnati a repertare sette chili di marijuana usando una scatola, dello spago e per sigillare il pacco, come prevede la normativa, della ceralacca. L’ispettore Romano ascolta una telefonata intercettata. Ognuno dei poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato è impegnato a fare qualcosa e nessuno risponde al telefono che squilla.

