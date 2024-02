Spataro Aeroporto: per una volta che lo Stato investa sul Sud!

“Plaudiamo all’ iniziativa del Libero Consorzio di chiedere alla Kpmg di aggiornare il business Plan dell’aeroporto ed alla tenacia di chi ha sempre creduto nell’ importanza dell’ infrastruttura. Rafforzati dalla crescita del partito in città che oggi conta circa 300 iscritti, non possiamo che intervenire nel dibattito e metterci a disposizione della città e della sua crescita. Una pista stagione, potrebbe aumentare i flussi turistici e compensare il gap infrastrutturale a cui ci hanno condannati e provano ancora a condannarci. Per una volta che lo Stato investa per potenziare il Sud e la smetta di scippare i fondi al Sud per le infrastrutture, già moderne, del Nord!”

Lo dichiara Pasquale Spataro, capogruppo DC consiglio comunale Agrigento