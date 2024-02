Roma, 07/02/2024: “Desidero esprimere pieno sostegno e vicinanza alla senatrice Liliana Segre per le infondate e inaudite accuse che le sono state mosse da Elena Basile. Aver attribuito alla senatrice Segre un pensiero limitato e discriminatorio, sostenendo che si preoccupi esclusivamente dei bambini ebrei, è una distorsione della realtà. La senatrice Segre, infatti, ha sempre dimostrato un profondo impegno nei confronti dei diritti umani, senza distinzioni di nazionalità o religione. La sua lunga e coraggiosa battaglia contro l’odio e l’intolleranza è un esempio di impegno civico che non conosce confini”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, componente della Commissione straordinaria per la lotta a intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio.

