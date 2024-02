“Il voto espresso oggi sul disegno di legge province conferma le perplessità manifestate sia sul piano normativo che sul piano politico della proposta Schifani.

Una maggioranza che oramai va sistematicamente sotto in tutte le votazioni.” Lo dichiara Mario Giambona vicecapogruppo del partito democratico all’ARS.

“Bisogna prendere atto, continua Giambona, che questo Parlamento ha un’altra maggioranza che sicuramente non è a sostegno del governatore Siciliano.

Continua il deputato regionale, “bisogna garantire i servizi ai Siciliani nei territori garantendo una governance autorevole agli enti sovracomunali attraverso l’indizione delle elezioni di secondo livello”

Adesso, conclude il deputato regionale “bisogna soffermarsi a riflettere sui problemi dei siciliani, sanità, agricoltura infrastrutture, trasporti, riforme. Questioni che il governo Schifano non ha mai concretamente affrontato”

