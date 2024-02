Province, M5S Ars: “Il testo andrebbe ritirato. Così com’è è solo un poltronificio, non ci sono le risorse per i servizi”

“Con voto unanime dell’aula avevamo rispedito questo pessimo ddl in commissione, nella speranza che fosse turata qualcuna delle numerose falle presenti nel testo. La norma è tornata in aula non solo senza modifiche, ma senza nemmeno essere minimamente discussa, a riprova dell’arroganza del governo e della sua maggioranza. Questa legge, senza risorse per i servizi, non servirà ai cittadini, è solo un poltronificio”.

Lo ha affermato il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, nel corso della discussione generale sul ddl sulle Province a sala d’Ercole”.

“Schifani – ha proseguito Antonio De Luca – dovrebbe ritirare questo testo, messo su in fretta e furia solo a scopi elettorali, in vista dei prossimi appuntamenti con le urne, Europee in testa. Se avessero messo nella redazione di questo ddl lo stesso impegno che governo e maggioranza hanno messo per la vergognosa spartizione delle poltrone della sanità, sicuramente avremmo ora un testo s più decente”.

