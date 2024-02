Festival di Sanremo, per LeoVegas si prospetta un podio tutto al femminile: Annalisa è la grande favorita, al secondo posto Angelina Mango mentre Alessandra Amoroso e Geolier si contendono la terza posizione

Questa sera inizia la kermesse sanremese e per LeoVegas, dopo 10 anni, sarà una donna a vincere

Milano, 6 febbraio 2024 – Mancano poche ore all’inizio dell’attesissima 74esima edizione del Festival di Sanremo e, secondo gli esperti di LeoVegas, c’è già una grande favorita per la vittoria finale. Sarà Annalisa a conquistare il Leone d’oro, a dieci anni di distanza dall’ultima vittoria di una donna, quando Arisa si impose davanti a tutti con “La Notte”. La cantante ligure è quotata a 2,75 da LeoVegas, mentre al secondo posto si posiziona Angelina Mango la cui vittoria finale è data a 4,50. La terza posizione del podio è contesa da Alessandra Amoroso e Geolier, entrambi dati a 7,50 per la vittoria della manifestazione canora.

Al quarto posto in solitaria si posiziona “Pazza” di Loredana Bertè, data a 8,00, mentre al quinto posto vengono quotati i Negramaro, al ritorno sul palco sanremese dopo ben 19 anni, la cui vittoria viene data a 10,00. Seguono i The Kolors (13,00) e Mahmood (15,00), mentre Diodato, per parafrasare la ballad con cui si esibirà al Festival, “si muove” a 17,00 verso la nona posizione senza doverla spartire con nessun altro. Nella speciale classifica stilata da LeoVegas, al decimo posto si piazza il trio de Il Volo, mentre a 26,00 vengono dati Dargen D’Amico, Emma e Irama. Molto difficile la vittoria di Fiorella Mannoia, data a 29,00, mentre si equivalgono Gazzelle, Ghali e Mr. Rain, tutti dati a 34,00.

Il duo composto da Renga e Nek viene indicato a 41,00, mentre Clara, Rose Villain, Sangiovanni e Santi Francesi sono dati a tutti a 51,00. Nelle retrovie si posizionano Alfa, BigMama e Il Tre, mentre sembra impossibile la vittoria finale per Bnkr44, Fred De Palma, La Sad, Maninni e i mitici Ricchi e Poveri, tutti quotati in ultima posizione a 101,00.

Il Festival è pronto a dar voce alle speranze dei 30 cantanti in gara, mentre LeoVegas osserverà attentamente possibili ribaltoni in classifica e sorprese inaspettate dalla riviera ligure.

Per restare aggiornati sulle quote e i pronostici di LeoVegas è possibile consultare il seguente link: https://www.leovegas.it/it-it/scommesse-sportive#event/1020379745