Salute: “Un Paese, due Cure”, presentazione del report Svimez in collaborazione con Save the Children

Mercoledì 7 febbraio ore 10:30, presso la sede di Save the Children,

Piazza San Francesco di Paola 9

Poter usufruire di cure adeguate può essere condizionato dalla regione in cui si vive? La prospettiva di vita in buona salute di un bambino che vive in Calabria può essere diversa da quella di un bambino che vive in Trentino? La mobilità sanitaria obbliga troppe persone, inclusi bambini e bambine, a spostarsi per cercare la garanzia del diritto alla salute.

Di questo si discuterà mercoledì 7 febbraio alle ore 10:30 nel corso dell’evento “Un Paese, due cure. I divari Nord-Sud nel diritto alla Salute”, organizzato dalla Svimez in collaborazione con Save the Children, in occasione della presentazione del report pubblicato nel primo numero del 2024 di Informazioni dell’Associazione.

Il documento, illustrato in apertura da Serenella Caravella di SVIMEZ, sarà discusso in una tavola rotonda a cui parteciperanno Luca Bianchi, Direttore Generale SVIMEZ, Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE, Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale Cittadinanzattiva, Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children.

I lavori saranno coordinati da Antonio Fraschilla, giornalista La Repubblica.