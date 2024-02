Sosta anomala degli Autobus in piazza vittorio Emanuele: colpa del mancato dialogo tra Enti.

Agrigento è una città abbandonata dalla politica! Durante il question time del 30 Gennaio è emerso che la pericolosissima sosta degli Autobus di fronte al cinema Astor non trova soluzione perché il demanio non quantifica il canone per l’acquisizione della porzione di piazzale Rosselli necessaria a consentire le manovre degli Autobus, ovvero a riportare la fermata dentro l’autostazione e non fuori!

In altre parole l’Assessore al ramo, ottimo tecnico, non ha la forza politica di ottenere la quantificazione del canone da un altro ente regionale, e così lascia Agrigentini e turisti ammassati per strada, sotto sole o piaggia, ad aspettare l’autobus.

La politica serve ad avere la visione. La nostra è quella di praticare concretamente la bellezza avendo cura del decoro urbano. Quella di questa Amministrazione invece quale è?!!

Gruppo consiliare Dc