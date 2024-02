On. Ida Carmina M5S :“Il M5S si struttura nei territori con l’elezione di Rossella Libra Coordinatrice del Gruppo Territoriale di Porto Empedocle che darà slancio alle nostre battaglie e rappresenta un momento importante di strutturazione locale”

L’On. Ida Carmina, deputata del M5S, commenta a margine dell’elezione della Dott.ssa Rossella Libra come Coordinatrice del gruppo territoriale di Porto Empedocle, il primo della Provincia di Agrigento, la bella giornata di oggi.

“Siamo partiti nella fase due di ristrutturazione del Movimento nei territori. Mi fa piacere che Porto Empedocle sia il primo comune della provincia ad eleggere il coordinatore locale in tempi relativamente brevi dopo la certificazione del gruppo territoriale. Porto Empedocle necessita di una politica giovane e slegata da giochi di potere e vecchi schemi che stanno portando a una crisi irreversibile la nostra economia e società empedoclina ed agrigentina. Perchè Porto Empedocle è centrale per le prospettive di sviluppo del’ intera Provincia di Agrigento ed oltre. Ci sono battaglie da affrontare per la difesa del territorio come quella sul paventato rigassificatore e soprattutto occorre riavvicinare i giovani e convincere i tanti delusi ad occuparsi attivamente di azioni positive e determinate per la crescita della nostra comunità, attraverso una politica che vede la base protagonista del cambiamento. La presenza oggi massiccia degli iscritti empedoclini e l’elezione di Rossella Libra è il punto di sintesi migliore per ripartire in avanti e affrontare assieme a tutti gli attivisti una azione politica incentrata sui veri bisogni dei cittadini. Rossella, giovane e preparata empedoclina, con la corposa esperienza di già mio vicesindaco, saprà incidere positivamente in processi di aggregazione, inclusione e apertura nei confronti di chi vorrà avvicinarsi al Movimento che, da sempre, non ha preclusioni per chi si vuole spendere con passione per Porto Empedocle. Infine ringrazio, oltre tutti i presenti, il coordinatore regionale Nuccio Di Paola e il coordinatore provinciale Fabio Falcone che hanno presenziato e per avere sempre mostrato disponibilità per la provincia agrigentina, oggi più che mai in piena emergenza e con buona parte dei politici silenti e assenti rispetto alle gravi problematiche ed alla crisi socio-economica che investono il nostro territorio”.