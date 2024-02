No alla guerra e alla violenza, a Palermo la mostra corale “Artisti: Soldati di luce”. All’Auditorium di San Mattia ai Crociferi dal 6 al 10 febbraio

“Artisti: Soldati di luce” è il titolo della collettiva d’arte in programma a Palermo da martedì 6 fino a sabato 10 febbraio negli spazi dell’Auditorium di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza.

L’esposizione, curata da Mauro Pecoraro, vede alla direzione artistica Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà: protagonisti, con le loro opere, i talenti dell’associazione “Artisti Gruppo Colorato”, provenienti da Palermo e da tutta la Sicilia.

Un sodalizio tra amanti dell’arte in ogni forma, accomunati dalla volontà di veicolare messaggi di positività e speranza.

Non a caso, “Artisti: Soldati di luce” nasce dalla volontà di far sentire la voce degli artisti, appunto, a sostegno della non violenza e della diffusione della pace.

Valori e ideali che animano tutte le tele in mostra, legate dal filo rosso del ruolo dell’arte quale interprete di un nuovo clima di dialogo tra i popoli.

Esaltare la bellezza della vita e deporre le armi della morte: questo l’appello degli artisti, le cui opere saranno fruibili con ingresso libero e gratuito.

A esporre nell’ambito della collettiva saranno Emilia Cecilia Aliotta, Loredana Allenza, Lory Andriolo, Bianca Ballerino, Adriana Bellanca, Annita Borino, Diego Buonaccorso (Vagans), Maurizio Brancato, Ernesto Butticè, Rosario Calì, Aurelia Canè, Ferdinando Caronia, Maria Colletti, Chiara Costa, Diana D’Amico, Veronica De Maria Bergler, Sandro Di Stefano, Anna Giulia Enrile, Maria Pia Esposito, Carmen Frisina, Rosario Genduso, Sarah Gucciardi, Giuseppe Gurrera, Elena Isabella, Sara Leone, Barbara Lo Fermo, Chiara Lo Piccolo, Maria Rosaria Lo Porchio, Vincent Mancino, Letizia Marchione, Rosa Martinelli, Gabriele Mastropaolo, Alessandro Meli, Nicoletta Militello, Giuseppe Misuraca, Mirela Morreale, Daniela Orlando, Mauro Pecoraro, Ignazio Pensovecchio, Mariadele Raniolo, Fulvia Reyes, Fabio Riotta, Mario Rizzo, Daniela Scalici, Giuseppe Spinoso, Michele Stocco, Marco Troia e Maria Felice Vadalà.

L’inaugurazione si terrà martedì 6 febbraio alle 16:30: a curare la presentazione e la critica delle opere sarà Mauri Lucchese, presidente di “Artisti Gruppo Colorato” insieme alla professoressa Fulvia Reyes, presidente onoraria, e a Ketty Tamburello, protagonista del momento dedicato alla poesia congiuntamente ad Adriana Bellanca, Veronica Garito e Barbara Lo Fermo.

Il ricco parterre di ospiti comprende l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Palermo Giampiero Cannella, l’avvocato Ninni Terminelli, i poeti e scrittori Francesco Federico e Francesca Guajana ed esponenti del mondo della cultura e del sociale quali Rosario Prestianni e Matilde Foti.

All’evento, che sarà allietato dalla presenza della ballerina Federica Pecoraro e del cantautore Maurizio Maria D’Amico, parteciperanno inoltre le docenti Rosaria Lo Cicero e Antonella Vinciguerra.

La mostra sarà visitabile la mattina dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:00.