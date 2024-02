Alla fine degli anni ’30, Anslinger intuì che un’altra guerra mondiale era all’orizzonte e si ricordò della carenza di morfina nel conflitto precedente. Con la sua eccellente conoscenza della fornitura globale di oppio, Anslinger iniziò ad accumulare oppio nei depositi del Tesoro degli Stati Uniti a Washington, DC, che erano stati svuotati dell’oro con l’apertura di Fort Knox. Nel 1940, Anslinger riuscì ad accumulare 300 tonnellate di oppio, che furono sufficienti a soddisfare le esigenze mediche dell’America sia per i civili, che per le forze armate e per le necessità degli alleati per quattro anni. Per tale motivazione fu premiato con una medaglia d’onore.

