“Spartizione della sanità fatta con tanto di vergognoso modulo calcistico, ma qui i veri calci li prendono i siciliani con questo governo che pensa solo alle poltrone mentre ospedali e pronto soccorso scoppiano e i medici sono in fuga verso il privato. Ai nuovi manager non daremo tregua. Dovranno dimostrare con i risultati sul campo se sono veramente bravi come dicono Schifani e soci, anche se i disastri che sono sotto gli occhi di tutti parlano in maniera eloquente per molti dei dirigenti confermati”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Ora che questo governo del nulla ha colonizzato la sanità – continua Antonio De Luca – Schifani pensi a farla funzionare. Sempre che abbia il tempo di farlo, visto che la sua maggioranza si è orma liquefatta come gran parte delle sue promesse elettorali. Ieri per lui è stata una Caporetto, con due delle priorità della sua agenda impallinate dai suoi. A questo punto l’unica cosa che sensata che dovrebbe fare è ammettere il fallimento e andare a casa. Se questo governo risultati non ne ha centrato nemmeno con la maggioranza quasi compatta, figurarsi cosa farà ora che è ridotto a brandelli”.