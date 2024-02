Il Podcast per gli amanti del design e della cultura contemporanea “The Grand Tourist” torna con la sua nona stagione il 7 febbraio

Il podcast cult per gli amanti del design e della cultura contemporanea, “The Grand Tourist” di Dan Rubinstein, è pronto a stupire e ispirare con il ritorno della tanto attesa nona stagione. Il debutto è fissato per il 7 febbraio e gli ascoltatori possono già prepararsi per una serie di incontri entusiasmanti con alcune delle menti più brillanti del nostro tempo.

La stagione si apre con un episodio a sorpresa, promettendo un inizio indimenticabile. Tra gli ospiti annunciati, spiccano personalità importanti quali Pierre Yovanovitch, interior designer; Es Devlin, scenografa di fama mondiale; Marcel Wanders, rinomato designer; Kit Kemp, albergatrice e designer che aprirà un nuovo hotel a Tribeca; un episodio dedicato all’Italia e alle sue proprietà di lusso; Frederic Malle, profumiere; Alex Prager, fotografa d’arte premiata e regista pronta a girare il suo primo lungometraggio.

“The Grand Tourist” è un viaggio personalizzato attraverso il mondo del design, dell’arte, della moda, del buon cibo e dei viaggi – tutti gli elementi di una vita ben vissuta, come annuncia Dan nel trailer.

Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming: Apple Podcasts, Spotify, Instagram, o via Email