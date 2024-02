Palermo, 1 febbraio 2024 – “Il decreto Energia è l’ennesimo provvedimento sbagliato del governo Meloni, che ripropone la solita ricetta a base di trivelle, rigassificatori, nucleare e per non farsi mancare nulla, anche di inceneritori per ovviare al problema dei rifiuti in Sicilia. Chissà quanti voti avrebbe perso Meloni se avesse dichiarato la sua pavidità di fronte alle banche e il suo servilismo agli ordini dell’Europa? E quanti siciliani e calabresi l’avrebbero votata se avesse dichiarato ‘prenderemo i soldi destinati a scuole, infrastrutture e ospedali, per accontentare gli amici della Lega e fare il Ponte e gli inceneritori?”.

Così la senatrice del Movimento 5 Stelle, Ketty Damante. “Questo governo pensa di tutelare le aree di crisi complesse con un bella notizia: costruire un termovalorizzatore nella zona industriale di Termini Imerese – affermano il deputato M5S all’Ars Luigi Sunseri e la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova-. Ricordiamo al governatore Schifani e a questo governo, che si tratta di aree che hanno già subito un forte danno ambientale. Noi del Movimento non lo consentiremo, perché quell’area ha già pagato troppo in termini ambientali, e continueremo a lottare al fianco dei cittadini per uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della salute dei cittadini”, concludono.

Il video intervento della senatrice Ketty Damante https://fb.watch/pX5HZQdcmZ/