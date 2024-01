Roma, 31/01/2024: “Le notizie che giungono dall’Ospedale di Siracusa parlano di un altro gravissimo caso di malasanità subito da una donna di 78 anni alla quale è stata diagnosticata una polmonite e, solo successivamente, una lesione tumorale polmonare. La signora, giunta al Pronto Soccorso in ambulanza in un evidente stato di insufficienza respiratoria, sarebbe stata messa su un lettino nei corridoi del reparto e ai parenti sarebbe stato addirittura impedito di fornirle acqua e generi di prima necessità. Non solo, mentre era ricoverata, la paziente è stata anche vittima della frattura di un femore”. Lo dice la senatrice siciliana di Forza Italia Daniela Ternullo.

“Ho perciò ritenuto necessario portare il caso all’attenzione delle istituzioni nazionali, con una interrogazione parlamentare. Vogliamo capire – prosegue – se sia stata messa in atto una procedura per accertare l’accaduto e siamo convinti che servano provvedimenti volti, da un lato, a tutelare i cittadini e sanzionare le bad practice negli ospedali che ricoverano pazienti in condizioni inumane, e, dall’altro, ad aumentare i posti letto e gli organici di medici e paramedici. Quanto all’Ospedale di Siracusa esistono, evidentemente, criticità non tollerabili e crediamo che la Regione Sicilia debba provvedere quanto prima ad un cambio di passo nella gestione della sanità pubblica”.