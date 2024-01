Volotea chiude il suo 2023 a Palermo con una performance in forte crescita

Un 2023 all’insegna della crescita. È così che Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, rende noti i risultati raggiunti lo scorso anno presso l’aeroporto siciliano, dove ha registrato una performance più che positiva sotto tutti i punti di vista e si prepara a scende in pista per un altro anno di successi.

Presso la sua base di Palermo, che ha celebrato proprio nel 2023 dieci anni di operatività, Volotea ha messo a segno risultati eccellenti, registrando una crescita di oltre il 40% a livello complessivo. Infatti, sono stati più di 2.700 i voli operati dalla compagnia nel 2023 (+44% rispetto al 2022) e oltre 437 mila i passeggeri trasportati a livello locale (+45% vs 2022). Sempre nel 2023, il vettore ha servito 18 rotte, di cui la metà in esclusiva, con un’offerta di oltre 473 mila posti in vendita (+48% vs 2022).

Si tratta di risultati di business estremamente positivi che si traducono anche in un’offerta di viaggio dagli standard elevati. Nel 2023 a Palermo, Volotea ha registrato in media un completion factor – la percentuale di voli operati con successo – del 99%. Un’offerta di livello riconosciuta anche da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei: quasi il 90% dei palermitani iscritti a Megavolotea – il programma che dà diritto a molteplici, esclusivi servizi e promozioni – consiglierebbe la compagnia a familiari e amici.

“Il nostro 2023 è stato un anno all’insegna della crescita a Palermo, a conferma della strategicità dello scalo siciliano nelle nostre attività di business – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Dopo gli importanti traguardi raggiunti lo scorso anno, ci prepariamo a consolidare la nostra presenza sul territorio anche in questo 2024, dove abbiamo previsto di incrementare il nostro portfolio di destinazioni disponibili da Palermo, con due nuove rotte verso la Francia, Bordeaux e Brest, che genereranno un incremento dei turisti incoming alla scoperta della Sicilia, e un aumento del 16% in termini di capacità”.

Risultati Volotea per il 2023 a Palermo:

Voli operati: più di 2.700

Passeggeri trasportati: oltre 437 mila

Posti in vendita: più di 473 mila

Numero rotte operate: 18, 9 delle quali esclusive

Load Factor: 92%

Dipendenti: quasi 40

Volotea in Italia: forti risultati nel 2023 e previsioni di crescita nel 2024

Volotea chiude il suo 2023 in Italia, con un’offerta complessiva di quasi 4 milioni di posti in vendita e oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati. Con quasi 23.000 voli e 160 rotte, la compagnia ha registrato un tasso di occupazione voli del 92%, con una flotta di 11 aeromobili, arrivando a impiegare circa 400 dipendenti.

Nel 2024, Volotea aumenterà la sua capacità in Italia del 16%, con 4,5 milioni di posti offerti. L’apertura di nuove rotte e della sua ottava base italiana a Bari, operativa dalla prossima estate, conferma la volontà della compagnia di continuare a investire nell’economia locale, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro nel mercato italiano.