Unioncamere Sicilia-Progetti infrastrutture a Catania e Messina

Palermo, 30 gennaio 2024 – Alle battute finali il “Programma Infrastrutture” di Unioncamere Sicilia, finanziato dal Fondo di perequazione 2021-2022 di Unioncamere nazionale, che ha portato, assieme a Uniontrasporti, alla realizzazione del “Libro bianco” sullo stato delle infrastrutture in relazione alle priorità del sistema economico dell’Isola, nonché del “Progetto Union Sicilia 4.0” sui nodi logistici interconnessi.

Confronti per lo sviluppo si svolgeranno domani e giovedì a Catania e a Messina.

Domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 15, a Catania, presso la Camera di commercio del Sud-Est Sicilia, in via Cappuccini, 2, il primo confronto vedrà gli interventi di Antonino Belcuore, commissario straordinario della CamCom del Sud-Est; Ivo Blandina, presidente di Uniontrasporti; Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti; e Marco Calì, consulente di Unioncamere Sicilia per l’Innovazione.

Giovedì 1 febbraio, alle ore 10,30, a Messina, presso la Camera di Commercio, in piazza Felice Cavallotti, 3, il confronto vedrà gli interventi di Ivo Blandina, presidente della CamCom e di Uniontrasporti; Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti; Laura Summa, project manager di Uniontrasporti; e Marco Calì, consulente di Unioncamere Sicilia per l’Innovazione.