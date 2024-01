[Sicilia] Regione. D’Agostino (FI) “Agenda Schifani da difendere e sviluppare”

“Forza Italia Sicilia è un partito in salute, ed ha un grande vantaggio competitivo: Renato Schifani. Questa esperienza di governo va difesa, tutelata, sviluppata perché è la vera grande sfida politica della quale saremo poi chiamati a rispondere”.

Lo ha dichiarato poco fa nel suo intervento l’on Nicola D’Agostino intervenendo al Congresso provinciale di Forza Italia di Catania.



“Ringrazio l’on Barelli per aver consentito l’approvazione della norma che facilita la nomina del presidente Schifani come Commissario per i termovalorizzatori. Ma l’Agenda che Schifani ha messo in piedi in appena un anno è lunga ed impegnativa: infrastrutturazione ferroviaria ed autostradale, porti, aeroporti (con gli investimenti a Catania e Comiso), il ponte sullo Stretto (la madre di tutte le scelte strategiche), la battaglia contro il caro voli, la nuova sanità, l’attenzione ai pericoli che provengono dall’autonomia differenziata. Per realizzare tutto questo occorre dare forza al governo Schifani e vigilare dove serve.”