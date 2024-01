[Sicilia] Forza Italia. D’Agostino “Ruolo apicale della Sicilia a livello nazionale”

“Forza Italia è in doppia cifra in Sicilia e deve avere una adeguata rappresentanza a livello nazionale, riconoscendo ai siciliani ruoli apicali nel partito e nel governo nazionale”.

Lo ha affermato Nicola D’Agostino, deputato azzurro all’Assemblea Regionale Siciliana, intervenendo al Congresso provinciale in corso a Catania.

“Con Renato Schifani presidente del Governo regionale abbiamo sistemato i conti, ridotto il disavanzo, approvato il bilancio in tempi record e ci aspetta ora una stagione di grandi opportunità che non va sprecata, con decine di miliardi di fondi extra regionali da investire e spendere bene a differenza di quanto troppo spesso avvenuto in passato.

Sono risultati – conclude D’Agostino – che partono dalla Sicilia e dall’impegno di Forza Italia nella nostra regione, ma che hanno un impatto politico nazionale che non può non avere adeguato riconoscimento a tutti i livelli.”