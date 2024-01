La deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo eletta coordinatrice provinciale di Forza Italia Agrigento. L’elezione è avvenuta per acclamazione a margine del congresso provinciale, che si è svolto oggi ad Agrigento, presieduto dalla deputata nazionale di Forza Italia Erica Mazzetti.

“Grazie al mio partito – ha detto Margherita La Rocca Ruvolo – per la rinnovata fiducia accordatami eleggendomi come coordinatrice di Forza Italia Agrigento dopo l’esperienza da commissario. E grazie a quanti in questi anni mi stanno seguendo nel mio percorso politico. Continueremo a lavorare insieme al servizio della collettività. C’è tanto lavoro da fare nei territori con i coordinamenti locali, ma anche pensare alle istanze più pregnanti che attanagliano la nostra terra.

Agricoltura, sanità, welfare: su tutti questi temi, Forza Italia si deve far trovare pronta e combattiva per dare tutte quelle risposte che la gente attende. Devo lavorare insieme agli altri, loro sono la mia forza. Il tesseramento si è chiuso il 31 ottobre, in provincia di Agrigento sono 1.200 i tesserati, ma è andata bene in tutta la Sicilia e anche a livello nazionale. Ci presentiamo al congresso del 24 e 25 febbraio con una squadra vincente e assieme lavoreremo per il territorio”.