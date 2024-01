Bruxelles 25 gennaio 2024 – “Quanto sta accadendo a Licata in Sicilia è di una gravità inaudita anche perché, oltre a provocare un danno ambientale, può essere fonte di pericolo per la cittadinanza a causa della probabile tossicità della coltre fumogena che si sta sprigionando dal rogo. Ai cittadini di Licata esprimo la mia massima solidarietà e auspico che le autorità competenti agiscano tempestivamente per mitigare gli effetti del rogo. I miei uffici sono da ore in contatto con l’Amministrazione Comunale e sono a totale disposizione della cittadinanza. C’è poi un altro aspetto, quello delle cause del rogo, sulle quali ovviamente spetterà fare luce agli inquirenti. Per quanto mi riguarda, sto già valutando se vi sono condizioni utili per interrogare la Commissione Europea”.

A dichiararlo è l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao del gruppo Greens/EFA a proposito dell’incendio di un deposito di rifiuti che sta interessando il territorio di Licata (Ag).