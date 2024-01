“La modifica normativa apportata al DL energia, che permetterà la nomina del Presidente Schifani quale Commissario per la realizzazione dell’impiantistica necessaria a superare per sempre l’emergenza razionalizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia è davvero una buona notizia per tutta la Sicilia.

Finalmente si fa un gesto concreto nella giusta direzione, gettando le basi per quella svolta da tanto, troppo tempo attesa in un settore chiave per la vita delle nostre comunità, per i servizi ai cittadini, per la sostenibilità degli Enti locali.

Avere un Commissario con poteri operativi speciali e con la possibilità di agire in tempi brevi con procedure semplificate rappresenterà davvero un punto di svolta.

Ci auguriamo, e in questo sarà certamente massimo l’impegno di Forza Italia, che il Parlamento arrivi quanto prima all’approvazione definitiva del provvedimento che darà la possibilità al Governo di procedere velocemente alla nomina.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana