La Premier Meloni prenda le distanze dalle dichiarazioni dell’on Billi

“La Stampa Nazionale oggi ci informa che per l’on. Billi della Lega, l’aborto non è un diritto, lo avrebbe dichiarato in occasione di un convegno presso la Camera dei deputati sulla legge 194.

Per mio convincento personale io non abortirei ma non metterei mai in discussione la libertà di autorizzazione della donna!

A Roma dovrebbero pensare a misure economiche a sostegno delle famiglie, ad una agenzia per le adozioni che semplifichi le procedure di adozione e pre-adozione, ad introdurre educazione sentimentale e sessuale nelle scuole anche come strumento di prevenzione contro la violenza sulle donne (anche di gruppo) e maternità inaspettate, non di certo a togliere diritti acquisiti alle donne!

Auspico che il Premier Meloni, donna, prenda subito le distanze da questa posizione! “

Roberta Zicari

Consigliere Comunale Agrigento