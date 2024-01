Ricorre oggi, 24 gennaio, la “Giornata internazionale dell’Avvocato in pericolo”.

L’edizione del 2024 è dedicata ai colleghi iraniani e agli Avvocati che vivono nelle zone di guerra.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, per sensibilizzare i colleghi e l’opinione pubblica sulle gravissime violazioni dei diritti umani nei confronti di Avvocate e Avvocati in Iran, come in diversi altri paesi, ha voluto realizzare un video con la finalità di esprimere solidarietà ai colleghi Avvocati in pericolo e chiedere che siano loro garantiti diritti, libertà e giustizia.

Il video “#JusticeforLawyers”, a cura di Marco Gallo, è stato ideato dall’Avv. Sonia Sinaguglia ed è stato interpretato da Avvocati del Foro di Agrigento