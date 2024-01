Monta la protesta degli agricoltori in Sicilia, solidarietà dell’UGL

Dal nord a sud sono centinaia i gruppi di agricoltori che si stanno organizzando per dare il via alla mobilitazione nazionale a oltranza programmata per lunedì 22 gennaio 2024.

La protesta dei trattori dalla Germania si estende alla Sicilia. Gli agricoltori si sono radunati a Poggioreale, Trapani, nel corso della mattinata di sabato 20 gennaio per poi dar vita ad un corteo con i loro mezzi lungo la SS624 Palermo-Sciacca.

“Stiamo seguendo con molta attenzione in queste ore l’evoluzione della protesta, è in corso di approfondimento da parte delle nostre Unioni Territoriali l’iniziativa in particolare in Sicilia, la produzione agricola è in profonda crisi la concorrenza dall’estero è diventata insostenibile, gli agricoltori sono in grande sofferenza i ricavi sono inferiori alle spese sostenute e la politica europea ha totalmente penalizzato gli imprenditori agricoli, ci auspichiamo che sia una protesta civile nel rispetto delle regole, con presidi regolamenti e preavvisati, esprimiamo agli agricoltori la nostra solidarietà per il momento di grande difficoltà che oramai dura da fin troppo tempo non adeguatamente affrontato dagli organismi competenti”.

A dichiararlo sono i Segretari Territoriali della UGL delle Unioni Territoriali di Palermo e Trapani, Claudio Marchesini e Mario Parrinello.