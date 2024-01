 Inventore siciliano incontra il Papa: “Gli ho parlato del mio progetto di intelligenza artificiale per aiutare le comunità del mondo”

Quando ha incontrato Padre Francesco in Vaticano gli ha parlato del suo progetto di intelligenza artificiale in grado di monitorare da remoto la salute delle persone. «Il mio sogno è utilizzare queste creazioni in tante comunità del mondo che vivono lontano dagli ospedali e in condizioni sanitarie poco efficienti», dice l’ingegnere Giuseppe Giorgianni, fondatore della startup Innova che è stato da poco nominato presidente dell’organizzazione europea sull’intelligenza artificiale. «Un’esperienza unica che mi ha permesso di realizzare il sogno di mia madre che voleva vedere il Santo Padre da vicino. E di continuare a inseguire con altrettanta passione e dedizione il mio sogno, ossia proseguire nello sviluppo di progetti di intelligenza artificiale in grado di aiutare tante persone a monitorare il proprio stato di salute».

Da qualche giorno è rientrato in Sicilia dal Ces di Las Vegas dove ha mostrato le sue ultime creazioni ad appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo: CheckMED® e Olivia®. «Partecipare al Ces è un onore e una conferma del duro lavoro e dell’innovazione che il nostro team porta avanti – dice Giorgianni -CheckMED e Olivia dimostrano come la tecnologia può essere utilizzata per migliorare la vita di tutti i giorni. Tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli. L’Ai sta facendo lo stesso corso di Internet nel passato, nessuna paura».

Olivia® è uno specchio smart con interfaccia di intelligenza artificiale conversazionale, in grado di dialogare con chi lo possiede. CheckMED® è uno smartwatch che monitora i principali parametri vitali come frequenza cardiaca, saturazione, frequenza respiratoria e temperatura corporea, che promette di trasformare il modo in cui monitoriamo e gestiamo il benessere personale.

L’intelligenza artificiale è una minaccia o un’opportunità? Nel suo discorso al padiglione Italia del Ces di Las Vegas, ha paragonato l’impatto dell’intelligenza artificiale in epoca contemporanea a quello di Internet in passato. Evidenziando come «entrambe le tecnologie rappresentino punti di svolta significativi». Riconoscendo le sfide legate all’adattamento veloce alle innovazioni, ha enfatizzato l’importanza della regolamentazione e del corretto utilizzo dell’Ai come fondamenta per il suo impiego benefico. «Bisogna vedere l’Ai non come una minaccia, bensì come un mezzo per amplificare le potenzialità umane, – dice Giorgianni – ponendo l’accento sull’essere umano come fulcro della trasformazione tecnologica. Se da un lato l’Ai potrebbe automatizzare lavori ripetitivi, dall’altro offre l’opportunità di concentrarsi su ruoli che richiedono creatività e innovazione, aree in cui l’intelligenza umana eccelle, e in particolare quella italiana».