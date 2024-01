Sicurezza sul lavoro nel mondo dell’artigianato, nuovo coordinamento all’Opra – Alla guida dell’organismo Salvatore Piscitello e Massimiliano Serrago

Tra gli obiettivi, ambienti più sicuri e una maggiore conoscenza della normativa

Si è insediato nella sua nuova composizione l’Opra Sicilia, l’organismo paritetico regionale dell’artigianato siciliano, con funzioni di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, costituito tra le organizzazioni regionali dell’artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.

Eletto anche il nuovo coordinamento che vede alla guida tecnica dell’organismo per i prossimi tre anni Salvatore Piscitello (Confartigianato Sicilia) e Massimiliano Serrago (Cisl Sicilia). I due coordinatori hanno ribadito l’impegno e la responsabilità avvertita sul fronte delle azioni da promuovere per favorire la sicurezza nei luoghi di lavoro e di volere declinare l’intesa raggiunta nei mesi scorsi con l’Inail ascoltando la voce di artigiani e lavoratori del settore per potere promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e una maggiore conoscenza della normativa sulla sicurezza.

Presenti all’insediamento anche Florinda Scala e Rosanna Laplaca, presidente e vicepresidente dell’Ebas (ente bilaterale dell’artigianato siciliano) all’interno del quale opera l’Opra e che hanno in tale occasione rinnovato e confermato l’impegno di tutto l’ente di promuovere una riflessione a più voci, insieme all’Opra, per potere incidere sulla promozione della cultura della salute sicurezza nei luoghi di lavoro, come già confermato dalle attività intraprese nel corso di questi anni, in un settore dove ancora l’incidenza degli infortuni sul lavoro è molto elevato e l’informazione e la conoscenza rappresentano la principale forma di prevenzione.