DIBATTITI CITOYENNES POUR L’EUROPE

Incontro con le donne degli Stati membri del Mediterraneo.

Dopo la Spagna, l’Italia.

Le donne in Italia: in un momento in cui il Paese è guidato per la prima volta da una donna, qual è la condizione delle donne in Italia? Qual è il loro posto nella società?

Questo è il tema del Café Débat organizzato il 19 dicembre 2023 alla Maison de l’Europe dall’associazione Citoyennes pour l’Europe.

Raffaella Calgaro

Véronique Auger, presidente di Citoyennes pour l’Europe, ha moderato la tavola rotonda, iniziata con una presentazione video di Raffaella Calgaro, storica e scrittrice, appassionata di storie di donne “sconosciute” che, attraverso la loro vita, sono rappresentative del ruolo delle donne italiane.

Cinque donne italiane invitate a partecipare alla tavola rotonda hanno espresso il loro punto di vista sul ruolo della donna in Italia, sul posto di lavoro e sulla maternità, illustrando i loro commenti con le proprie esperienze: Luisa Pace, giornalista e caporedattrice di “Lumières internationales”, Laura Zavan, autrice di libri sulla cultura culinaria, Maria-Chiara Prodi, direttrice della Maison de l’Italie presso la Cité internationale universitaire e Benedetta Persico, studentessa a Parigi.

Da sinistra: Luisa Pace, Laura Zavan, Véronique Auger, Maria-Chiara Prodi, Benedetta Persico

L’incontro ha messo in luce i progressi ancora da compiere, spesso simili a quelli che la società francese deve raggiungere, in particolare per quanto riguarda la violenza sulle donne, che troppo spesso sfocia nel femminicidio, e la parità in politica e sul posto di lavoro. Su quest’ultimo punto, però, c’è una sorpresa: l’Italia è un buon allievo per quanto riguarda il numero di donne manager in Europa. Forse la cultura delle piccole e medie imprese ha aiutato le donne a trovare il loro posto. Rimane la preoccupazione per le differenze tra Nord e Sud sia in termini di istruzione che di lavoro.

Questo incontro faceva parte di una serie di dibattiti organizzati dall’associazione sulle donne nei Paesi dell’Unione europea.

Il prossimo dibattito sarà incentrato sulle donne greche e si terrà il 9 febbraio presso la Maison de l’Europe a Parigi.

