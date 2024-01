Energia, penali in caso di recesso. L’Osservatorio Billoo fa chiarezza sulla delibera Arera: “Per ora nessuna penale introdotta nei contratti”

«Per ora nessuna penale di recesso anticipato» introdotta dai principali operatori di energia nei contratti riguardanti l’energia elettrica, «anche se non è detto che non accadrà in futuro». È quanto afferma l’Osservatorio Billoo – l’app che aiuta a valutare la competitività dei prezzi delle bollette di luce e gas – dopo aver analizzato le offerte dei principali operatori energetici, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla nuova direttiva ARERA.

L’ARERA – l’Autorità che regolamenta il mercato dell’energia e del gas – con la delibera n.250/2023/R/COM del 6 Giugno 2023 ha stabilito la possibilità per i fornitori di energia, in presenza di determinate condizioni, di introdurre nei contratti delle penali nel caso in cui i clienti recedano passando a un altro operatore.

L’Osservatorio Billoo – che attraverso l’applicazione analizza le bollette di luce e gas nei minimi dettagli ed è in grado di sapere se il loro prezzo è corretto – sottolinea che le penali possono essere introdotte solo per i contratti di energia elettrica e non per il gas. Inoltre, per i contratti destinati a clienti domestici o partite IVA con meno di 50 dipendenti e 10 milioni di euro di fatturato annuo, le penali (o meglio gli oneri di recesso anticipato) possono essere applicate solo per i contratti a prezzo fisso a scadenza ed esclusivamente se il recesso avviene nel primo anno.

Visto il continuo evolversi del mercato dell’energia e conseguentemente delle bollette di luce e gas, diventa sempre più importante rimanere aggiornati, sia per non avere “sorprese” spiacevoli nelle fatture, sia per valutare le alternative più competitive presenti sul mercato.

È fondamentale sapere che la penale deve essere ben visibile nel contratto che il cliente andrà a sottoscrivere e deve essere approvata esplicitamente dal cliente stesso. L’operatore deve inoltre riportarla in modo chiaro nella scheda sintetica allegata ad ogni contratto.

L’importo massimo della penale deve essere chiaro, tale importo inoltre deve essere commisurato all’eventuale perdita che il fornitore incorre nel caso di recesso anticipato del cliente.

Billoo (www.billoo.it)

Billoo è una App per il controllo delle fatture energetiche di gas e luce. Nasce nel 2019, nel 2020 avviene il primo lancio della piattaforma e nel 2023 viene presentata la nuova applicazione, presente su iOS e Play Store. Il mercato B2C è l’obiettivo principale della startup innovativa, ma Billoo offre i suoi servizi anche alle PMI e grandi imprese. Billoo rappresenta l’evoluzione delle piattaforme e dei canali di vendita tradizionali includendo tecnologia e servizi a valore aggiunto. Sono due i profili di vendita: Billoo Free (gratuito con VAS limitata) e Billoo Pass (servizi completi con offerte speciali energia riservate). I ricavi provengono dalle commissioni di cambio fornitore e dagli abbonamenti Billoo Pass.. Nel 2023 i ricavi di Billoo hanno raggiunto i 500 mila euro e nel 2024 si supererà 1 milione di Euro. I fondatori di Billoo sono Giovanni Baroni, Massimo Lo Schiavo, Valter Ferrarini, Carmine Oncia. Nel 2023 l’app ha superato gli 80mila download e Billoo ha controllato più di 90mila bollette. Con Billoo, basta caricare la propria bolletta sull’app in formato pdf e attendere il risultato: la bolletta viene esaminata e riceve una pagella. In caso di voto basso l’utente ha a disposizione tariffe con risparmi che possono superare i 700 euro l’anno. Per effettuare il Billo Switch e cambiare fornitore di luce e gas basta un clic.