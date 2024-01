Bellezza che la natura siciliana offre ai suoi abitanti, ma anche attraverso le opere che le varie culture mediterranee le hanno lasciato in eredità.

Per questo, il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, ha consegnato ad un paio di centinaia di ragazzi, dai 6 ai 13 anni, un attestato di nomina quali “Guardiani della Bellezza”, come già fatto in tante scuole siciliane.

L’azione di educazione ambientale, qui concentratasi sulla biodiversità, è sempre più legata ad una fitta rete di incontri che le scuole chiedono al WWF, storica associazione garante di comunicazione senza “eccessi” slegati dalla realtà.

Gli incontri di Cianciana e Alessandria della Rocca nascono dall’iniziativa degli insegnanti Valerio Valenti e Adriana Sardo dell’I.C. ”A. Manzoni” che è diretto dalla Dr.ssa Rosaria Provenzano.

Oltre agli insegnanti promotori, ad accogliere il presidente WWF sono stati i responsabili dei plessi di Cianciana e Alessandria della Rocca, proff. Piero Perconti e Domenico Cocchiara.

La biodiversità è diventata protagonista delle lezioni, che hanno evidenziato rischi, cause e rimedi per favorire la resilienza ai fenomeni sempre più evidenti di impoverimento delle specie animali e vegetali, dovuto a vari fattori umani che hanno modificato le dinamiche del rapporto fra uomo e natura.

L’alto livello di interesse di tutti i quattro incontri, tenuti collegialmente con i ragazzi, ha evidenziato quanto grande sia stato il lavoro svolto da tutto il personale scolastico che si è mostrato particolarmente sensibile alle tematiche legate alla salvaguardia del benessere planetario.

Noi siamo il futuro che costruiamo