Roma, 09/01/2024: “La scelta di favorire l’assunzione delle donne che hanno subito danni permanenti in seguito ad atti di violenza, così come degli orfani di femminicidi, è un significativo passo avanti verso la tutela dei diritti e della dignità di chi vive le ripercussioni drammatiche, personali o familiari, della violenza di genere”. Così la senatrice siciliana di Forza Italia e componente della Commissione parlamentare di inchieste sui femminicidi, Daniela Ternullo, commentando l’approvazione da parte di una norma della legge stralcio alla finanziaria approvata dall’Assemblea regionale siciliana.

“Per contrastare la piaga intollerabile della violenza contro le donne – conclude la Senatrice – serve l’impegno di tutte le istituzioni, nazionali, regionali e locali. Su questi temi la politica deve essere unita, superando i colori o le appartenenze partitiche per marciare unita sulla strada dell’affermazione di un cambiamento culturale. Desidero inoltre ringraziamento l’assessore al Bilancio della Regione Sicilia Marco Falcone per l’impegno svolto nel condurre in porto la legge finanziaria”.