“L’approvazione della Legge di Stabilità e del Bilancio avvenuta stanotte è un passo verso la normalità della gestione finanziaria della Regione. Per la prima volta dopo anni, infatti, non si farà ricorso all’esercizio provvisorio.

È un dato tecnico ed un risultato politico, da ascrivere prima di tutto al lavoro fatto dal Governo Schifani con la regia dell’assessore Falcone.

Il dato politico che emerge da questo voto è anche quello della compattezza della maggioranza all’ARS, che ha gestito i lavori parlamentari in modo encomiabile, anche per le scelte responsabili dell’opposizione.

L’approvazione di questi atti fondamentali libera immediatamente risorse per tanti settori della nostra società e della nostra economia, dando risposte alle richieste venute prima di tutto dagli enti locali e dal mondo produttivo, che hanno ora la possibilità di maggiori investimenti e servizi per le nostre comunità.”

Lo ha dichiarato Marcello Caruso, Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia