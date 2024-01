Palermo, 09 gennaio 2023 – “Il sindaco Lagalla accolga la richiesta di confronto della Cgil e della Cisl per affrontare i tanti problemi della città e condividerne le possibili soluzioni”. Lo dichiarano in una nota congiunta Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, e Massimo Giaconia, capogruppo in consiglio comunale di Progetto Palermo.

“Sono tanti i temi da trattare – aggiungono – dall’emergenza sociale alla sicurezza/illegalità, dal bilancio del comune ai progetti e ai fondi Pnrr, dalla crisi delle società partecipate alla regressione della qualità dei servizi pubblici locali”.

“Dal giorno del suo insediamento ad oggi – continuano Chinnici e Giaconia – il sindaco ha incontrato le parti sociali solo una volta. L’auspicio è quello di istituire un tavolo di confronto permanente. Un’amministrazione comunale responsabile non può fare a meno di confrontarsi con tutti coloro che sono disposti a dare il proprio contributo con idee e proposte”.