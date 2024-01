Porta la firma della deputata ARS Jose Marano la legge su ‘innovazione infrastrutturale dei vertiporti’: “Opportunità per rendere Sicilia all’avanguardia e in prima linea nel campo della mobilità con i droni”.



Catania 9 gennaio 2024 – “Sono molto orgogliosa dell’approvazione della norma da me proposta che promuove uno studio di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di una rete di vertiporti, innovative infrastrutture dotate di stazioni di ricarica che permettono l’atterraggio e il decollo di velivoli eVTOL ad atterraggio verticale”.

A dichiararlo è la deputata regionale M5S, vicepresidente della Commissione “Ambiente, Territorio, Mobilità” all’ARS Jose Marano, a margine dell’approvazione della norma, da lei proposta, sugli aerotaxi.

“La mobilità nelle città siciliane – spiega Marano – resta un grande problema che va affrontato con una visione a lungo termine degli spazi e la realizzazione di una rete vertiporti consentirà un collegamento in grado di connettere le città siciliane attraverso l’innovativo sistema di trasporto aereo urbano. Da un vertiporto, infatti, possono decollare gli aerotaxi elettrici per il trasporto di persone e di merci, diretti alle varie città siciliane, consentendo di raggiungere sia i luoghi turistici che le aree industriali e commerciali”.

“L’infrastruttura, menzionata anche nel Piano strategico Nazionale 2021-2030 dell’Enac,

dove all’interno del Framework ‘Disegno dello spazio aereo’ viene affrontato e approfondito il tema per realizzazione di questa infrastruttura che renderà la nostra Regione all’avanguardia ed in prima linea nel campo della mobilità ma soprattutto consentirà di ridurre il gap infrastrutturale presente nell’isola” – conclude la deputata.