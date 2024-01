GRAVE LUTTO HA COLPITO I LIONS. AD ENNA E’ SCOMPARSO GIUSEPPE GRIMALDI, PRESIDENTE INTERNAZIONALE EMERITO DI LIONS INTERNATIONAL

ENNA – E’ mancato ad Enna il dott. Giuseppe Grimaldi, presidente internazionale emerito di Lions International, unico italiano eletto al prestigioso incarico della più grande associazione di club service al mondo, presente in oltre 200 nazioni con 1,4 milioni di soci. Lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 15,00 nel Duomo di Enna si terranno i funerali alla presenza delle autorità cittadine e del Lions che stanno giungendo da ogni parte di Europa.

Giuseppe Grimaldi, Pino per gli amici, neuropsichiatra, professore universitario, studioso e ricercatore di chiara fama con moltissime pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto per la sua attività di studioso lauree Honoris Causa dalle università di Praga e Philadelphia. Membro di numerose Accademie e Società scientifiche in Italia e all’estero. Giornalista pubblicista.

Divenuto socio Lions nel 1963 ad Enna, sua città natale, ha dedicato tutta la vita al servizio del prossimo impegnandosi nell’associazione come governatore della Sicilia, direttore internazionale, per essere eletto nel 1994 presidente internazionale nella convention di Phoenix in Arizona. Terminato il mandato presidenziale il suo impegno è sempre continuato a livello internazionale, divenendo una guida ed un sicuro riferimento morale per tutti i Lions, in Italia e nel Mondo.

Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, ha ricevuto onorificenza da numerosi Stati e da UNICEF, UNESCO, Croce Rossa. Cittadino onorario di moltissime città in Italia e nel mondo. Insignito dei massimi riconoscimenti di Lions international.

La sua vita ha rappresentato un’autentica testimonianza dei più alti valori umani e lionistici ed ha ispirato con il suo esempio intere generazioni di soci Lions.

“Oggi siamo più soli. – ha commentato Daniela Macaluso , Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia – La perdita del FIP Pino Grimaldi lascia un vuoto incolmabile. Un grande esempio di Uomo e di Lion,con l’unico denominatore comune della cura degli altri. Il suo essere Lion ha illuminato il cammino del ” We serve” al più alto livello internazionale, mai dimenticando il suo Distretto Sicilia , testimone dei suoi grandi insegnamenti ,della sua altissima leadership,della sua inestimabile lungimiranza e preziosa persona di riferimento nei momenti più difficili. Grazie Pino.”