Agrigento per Fdi va bene solamente per finanziare eventi e non per realizzare strutture sportive!

Ci chiediamo come mai nessun impianto sportivo sia stato finanziato dall’ Assessore Amata con il “decreto di capodanno”. Mancanza dell’ Amministrazione nel presentare progetti o dell’ Assessore?

Sono tante le strutture incompiute o abbandonate in città che avrebbero potuto essere finanziate: dall’illuminazione dello stadio esseneto, al parco del mediterraneo passando per l’impiantistica scolastica carente in moltissime scuole, solo per fare degli esempi. Ma del resto alche la riapertura della Piscina comunale tanto attesa dagli agrigentini ancora non arriva!

Chiederemo con interrogazione chiarimenti su entrambi i punti.

Gruppo consiliare DC Agrigento