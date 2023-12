Stabilizzazioni al comune di Palermo, Csa-Cisal: “Risultato storico per la città”

Palermo, 30 dicembre 2023 – “Quella di oggi è una giornata storica per il comune di Palermo che, grazie a un percorso portato avanti dall’amministrazione guidata da Roberto Lagalla e a cui il nostro sindacato ha dato un significativo apporto, chiude definitivamente l’epoca del precariato. In 51 firmeranno per la definitiva stabilizzazione: 26 collaboratori amministrativi, 4 autisti e 21 operatori dei servizi generali. Al netto di un piccolo gruppo di Lsu che non ha i titoli per la stabilizzazione, si tratta degli ultimi precari storici del comune di Palermo che, dopo oltre 25 anni, volta pagina. Siamo soddisfatti di questo risultato che come Csa-Cisal abbiamo fortemente voluto e che oggi diventa realtà anche grazie al nostro impegno”. Lo dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

