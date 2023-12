On.Ida Carmina M5S: “Un buon lavoro al Neopresidente del consiglio di amministrazione dell’Aeroporto di Agrigento spa, Irene Passarello. Una donna appassionata e competente che darà slancio a un’opera essenziale ed irrinunciabile per la crescita di un intero territorio”

L’On.Ida Carmina, deputato del M5S, commenta positivamente la nomina della Dott.ssa Irene Passarello, come Presidente del Cda dell’Aeroporto di Agrigento spa.

“Una bella giornata per Agrigento, per le donne e per il territorio la nomina di Irene Passarello al vertice della nuova società avrà un compito determinante per portare a termine la mission dell’aeroporto agrigentino.

Conosco personalmente il Neopresidente dai tempi della mia sindacatura a Porto Empedocle, una donna e una imprenditrice volitiva, appassionata e da sempre vicina alle problematiche del terzo settore e della disabilità.

Sono certa che anche in questo ruolo saprà incidere positivamente a processi virtuosi e di reale slancio per arrivare all’obiettivo finale agognato da tutti, dotare l’area della Sicilia centro meridionale di una aviosuperficie che possa finalmente colmare il gap infrastrutturale e spostare le lancette dello sviluppo in avanti, ricordando che si deve essere tutti primus inter pares e lavorare nella massima condivisione”