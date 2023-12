[Sicilia] Forestali. Aumento ad almeno 101 giornate per tutti. Gennuso (FI) “Verso stabilizzazione, per tutela del lavoro e vera politica di tutela del patrimonio naturale”

Nel corso del dibattito sulla finanziaria, ieri sera l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un aumento delle giornate minime per gli operai forestali impegnati nelle attività di manutenzione e nelle attività antincendio.

Per tutti, il minimo di giornate sarà portato da 78 a 101 e, nelle province dove non vi sono lavoratori a 78 giorni, l’aumento sarà comunque di 23 giornate rispetto alle attuali 101.

Per Riccardo Gennuso di Forza Italia, si tratta di “un impegno di quasi 8 milioni di euro, nella direzione della definitiva stabilizzazione per tutti e soprattutto un impegno per dare maggiori risorse ad un settore sempre più strategico per la prevenzione e la lotta agli incendi e per la tutela del territorio e del nostro patrimonio boschivo e naturale in generale.”

Per il deputato regionale della provincia di Siracusa, “mai come in questo caso, la tutela del lavoro e la piena occupazione vanno di pari passo con la tutela dell’ambiente. Una scelta strategica che sottolinea l’attenzione e l’impegno del Governo Schifani.”