SPA AEREOPORTO VALLE DEI TEMPLI, IL COMUNE DI AGRIGENTO AD OGGI FUORI DAI SOCI FONDATORI E DALLA SPA PERÒ IL SINDACO SI PRESENTA ALLA COSTITUENDE

Il Comune di Agrigento Capoluogo della Provincia Agrigentina, non fa parte della costituende della SpA Aeroporto di Agrigento né tantomeno dei soci EPPURE I SOLDI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CONTINUANO A SPENDERLI PER FESTE E FESTINI NON INVESTENDO SUL FUTURO DELLA CITTÀ NEPPURE 10.000€ :

Questa mattina presso l’hotel Dioscuri è stata ufficializzata l’adesione di alcuni Comuni della provincia che hanno sottoscritto le quote azionarie permettendo di

allargare la platea degli enti pubblici sottoscrittori della SpA “Aeroporto Valle dei Templi” di Agrigento.

La nuova società, ad oggi, grazie soprattutto, all’apporto di imprenditori locali e semplici cittadini, dispone di un capitale sociale sottoscritto di circa 2.000.000 di euro.

Procede, dunque, il percorso che, si spera, possa portare al più presto alla realizzazione di uno scalo aeroportuale agrigentino, a questo punto ci sorge un forte dubbio, “Come mai il Comune capoluogo di Agrigento non sottoscrive nessuna quota e non risulta essere tra i soci fondatori della SPA “Aereoporto Valle dei Templi” pur avendo i soldi della tassa di soggiorno spendibili così come stanno spendendo ?”

IL Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali

Giuseppe DI ROSA