“Finché il Sindaco non prenderà pubblicamente le distanze dalla campagna diffamatoria a nostro danno architetta dalla sua maggioranza, non avrà rapporti con noi.”

A parlare il gruppo consiliare DC, che prosegue:

“Un Sindaco eletto con il più ampio consenso e che si faceva portatore dei valori nobili dell’ascolto e della moderazione, come puo’ assistere in silenzio ad un Consiglio comunale dove, trattando del rendiconto di gestione, nulla viene detto sui debiti dell’Aica che pagheranno gli Agrigentini, sulla proroga della gara della spazzatura, sulla mancanza di luce nei quartieri ma si utilizza la seduta per parlare del bilancio di previsione che non è all’ordine del giorno al solo scopo di far pressione sull’opposizione utilizzando i dipendenti del Comune come arma di ricatto. Come spera di avere un dialogo con l’opposizione con questo clima? Quale è la sua idea di rispetto? Quale il suo progetto per la città?”