“Noi disposti al dialogo col governo, ma il testo della Finanziaria va molto migliorato: troppe le cose che mancano o trattate in maniera inadeguata”.

Lo ha affermato il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca nel corso del suo intervento a sala d’Ercole.

“L’esercizio provvisorio- ha ribadito – non è stato mai un nostro obiettivo, come qualcuno ha voluto fare intendere. Volevamo e vogliamo solo dare all’assemblea il tempo necessario per esaminare norma per norma per migliorare un testo molto deficitario. Per questo, ad esempio, chiederemo più attenzione per il futuro degli Asu che lavorano nei Beni culturali, nelle Asp e nei Comuni e attualmente inseriti in un’unico calderone, di pensare ai medici delle aree di emergenza urgenza e delle zone disagiate, alle famiglie e alle imprese finite nella trappola dei crediti edilizi incagliati, alla lotta alla violenza di genere e alle associazioni antimafia, ai laboratori di analisi che attendono la proroga per potersi consorziare o costituirsi in rete”.

