“Oggi è stata scritta una pagina storica per il mondo del calcio: la Corte di giustizia Ue esprimendosi a favore delle osservazioni fatte sulla superlega, conferma un abuso di posizione dominante sproporzionato da parte di Uefa e Fifa. Ripensare il mondo del calcio significa aprirlo a nuove prospettive. Chi continua a promuovere un modello chiuso, non solo lede gli interessi di una comunità globale, ma frena il progresso. Libero mercato in un libero calcio. Evidentemente qualcuno non aveva visto male nella superlega.Così in una nota il Presidente dell’InCE, Salvatore Caiata sulla sentenza in merito alla Superlega.

